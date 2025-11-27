Під час нічної атаки Україну російські війська застосували 142 безпілотники.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, за даними Повітряних сил ЗСУ, почалася ще о 18:00 26 листопада і триває досі.

Оборонці неба зафіксували пуски 142 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів із районів Курська, Орла, Міллерово, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Зараз дивляться

До слова, близько 90 із застосованих ворогом БпЛА становили Шахеди.

Зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:30 27 листопада збили/приглушили 92 дрони.

Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 42 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на трьох локаціях.

Атака триває, оскільки в повітряному просторі залишається кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 373-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряне командування Південь

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.