У Києві пролунав потужний вибух – повідомляється про детонацію під час робіт у приміщення СТО.

У Києві у приміщення СТО пролунав вибух: що відомо

Вибух стався у гаражному кооперативі на Богатирській, поруч із АЗС та шкільним стадіоном.

Поліція працює на місці вибуху в Оболонському районі столиці.

– Попередньо встановлено, що у приміщення СТО під час робіт із заміни газових фільтрів транспортного засобу стався вибух, – йдеться у повідомленні поліції Києва.

Потерпілих внаслідок цієї події немає. На місці наразі працюють працівники ДСНС та слідчо-оперативна група територіального підрозділу, які зʼясовують всі обставини.

Нагадаємо, що у липні за кільцевою дорогою Житомира на трасі у напрямку Києва – поблизу населеного пункту Березина стався вибух. Наразі відомо про двох загиблих та 24 постраждалих.

