Вибухи на Хмельниччині пролунали у п’яницю, 28 листопада, під час повітряної тривоги.

Вибухи на Хмельниччині 28 листопада: які наслідки

Про вибухи на Хмельниччині сьогодні поінформували українські журналісти, що перебувають в області.

Перед цим Повітряні сили попереджали, що ракета Кинджал зафіксована на Житомирщині, вона тримає курс на Старокостянтинів, що у Хмельницькій області.

Нагадаємо, потужні вибухи у Сумах прогриміли вдень у п’ятницю, 28 листопада. Російські війська застосували дрони для атаки по місту.

За інформацією очільника Сумської ОВА Олега Григорова, унаслідок ворожого удару в Зарічному районі Сум постраждав чоловік. У важкому стані його доставлено до лікарні.

Наразі на місці атаки у Сумах працюють екстрені служби. Усі наслідки російського обстрілу з’ясовуються.

