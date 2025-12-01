У Вишгороді Київської області внаслідок російського удару 30 листопада загинув співробітник компанії Fire Point.

Про це у мережі X повідомив головний конструктор та співзасновник компанії Денис Штілерман.

У Вишгороді загинув співробітник компанії Fire Point: що відомо

За словами Штілермана, родина загиблого перебуває в лікарні в критичному стані.

— Під час атаки на Вишгород росіяни вбили нашого колегу. Його родина зараз у критичному стані, — написав він.

Штілерман переконаний: росіянам пощастило, що українці, на відміну від них, не завдають ударів у відповідь на щоденні обстріли наших мирних міст по їхніх житлових будинках.

А українській стороні, зауважує Денис Штілерман, відомо, де проживають багато наших ворогів зі своїми сім’ями.

Варто зазначити, що компанія Fire Point відома виробництвом українських далекобійних ракет Фламінго.

Нагадаємо, що унаслідок атаки дронами типу Shahed із касетними боєприпасами 30 листопада у Вишгороді сталася пожежа в багатоповерхівці та частково зруйнований приватний будинок.

За останніми даними, одна людина загинула, ще 19 осіб дістали поранення.

