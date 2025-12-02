Київська міська прокуратура спільно з ГУ СБУ у місті Києві та Київській області затримала колишнього т. в. о. першого віцепрезидента ДП НАЕК Енергоатом, який раніше обіймав посаду першого заступника міністра енергетики.

Юрія Шейка затримали у справі Енергоатома

Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, затриманому готують повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб).

Як пишуть у ЗМІ, йдеться про Юрія Шейка, який був т. в. о. першого віцепрезидента Енергоатома та першим заступником міністра енергетики України.

За даними слідства, зловживання стосувалися укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду – документа, що має прямий вплив на ядерну безпеку країни.

Слідчі встановили такі факти:

1 серпня 2022 року посадовець уклав договір страхування з ПАТ Просто-Страхування на 105,642 млн грн;

12 серпня 2022 року він підписав додаткову угоду, штучно підвищивши суму до 130,925 млн грн, посилаючись на рішення нібито німецького перестраховика ЯСП, яке не має підтверджень;

внутрішні перевірки, документальні ревізії та судово-економічна експертиза засвідчили завищення вартості на 18,6 млн грн, які фактично були виведені з підприємства.

Кравченко наголосив, що це не лише корупційна схема. Аналіз структури власності ПАТ Просто-Страхування виявив ланцюг афілійованих компаній, який зрештою веде до російського фінансового сектору.

Основним власником страхової є кіпрська LAVIDIA LIMITED, а серед міноритаріїв – ПАТ Життя та Пенсія та громадянин України.

Подальша перевірка вивела на компанії з Кіпру, бенефіціарів-вірмен та дочірнє підприємство Р-Інтер (раніше РЕСО-Інтер).

Усі ці компанії пов’язані з російським холдингом РЕСО, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни РФ.

Ба більше, серед акціонерів ПАТ Життя та Пенсія також є президент російської холдингової компанії РЕСО.

Кравченко підкреслив, що це класична схема приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції, а під час війни подібні зв’язки з російським капіталом у стратегічних секторах несуть особливу небезпеку.

Наразі триває підготовка документів для обрання запобіжного заходу затриманому.

