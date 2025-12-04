Під час ранкової атаки на Херсон армія РФ обстріляла перинатальний центр.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Атака на Херсон 4 грудня: що відомо

За словами очільника ОВА, в момент ворожої атаки на перинатальний центр у Херсоні лікарі саме приймали пологи.

Відомо, що немовлята, жінки та медичний персонал не постраждали.

— У Херсоні російські терористи продовжують жорстоко воювати з дітьми — навіть тими, хто тільки має з’явитися на світ, – написав Прокудін у Telegram.

Нагадаємо, що вибухи в Херсоні прогриміли вранці 4 грудня. Тоді російські війська обстріляли житлові квартали у Дніпровському районі міста.

За даними міської військової адміністрації, постраждали троє людей. Поліцейські доставили їх до лікарні.

Наразі відомо, що постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.

