Атака на Херсон: ворог вдарив по перинатальному центру, коли лікарі приймали пологи
Під час ранкової атаки на Херсон армія РФ обстріляла перинатальний центр.
Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Атака на Херсон 4 грудня: що відомо
За словами очільника ОВА, в момент ворожої атаки на перинатальний центр у Херсоні лікарі саме приймали пологи.
Відомо, що немовлята, жінки та медичний персонал не постраждали.
— У Херсоні російські терористи продовжують жорстоко воювати з дітьми — навіть тими, хто тільки має з’явитися на світ, – написав Прокудін у Telegram.
Нагадаємо, що вибухи в Херсоні прогриміли вранці 4 грудня. Тоді російські війська обстріляли житлові квартали у Дніпровському районі міста.
За даними міської військової адміністрації, постраждали троє людей. Поліцейські доставили їх до лікарні.
Наразі відомо, що постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.
Фото: Херсонська ОВА