Під час нічної атаки на Дніпропетровську область постраждали три райони – Криворізький, Нікопольський та Павлоградський та сам обласний центр.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Атака на Дніпропетровську область 8 грудня: що відомо

За словами очільника ОВА, пізно ввечері 7 грудня Росія здійснила масовану атаку на Дніпропетровську область, унаслідок якої загинула людина та є поранені, зокрема діти.

Зараз дивляться

Найважчі наслідки зафіксовані на Криворіжжі – там під час удару FPV-дронами постраждали Зеленодольська та Грушівська громади.

У Грушівській загинув 51-річний чоловік: медики тривалий час боролися за його життя, але врятувати не вдалося.

Також пошкоджені приватний будинок, господарські приміщення, газогін та сільськогосподарське підприємство. Загорівся будинок на колесах.

На Павлоградщині БпЛА влучили по Межиріцькій громаді. Там поранені четверо людей, серед них 14-річний хлопчик.

Стан однієї з потерпілих жінок медики оцінюють як важкий. Частина будинків зазнала руйнувань, пошкоджена автівка та господарські будівлі.

Під вогнем опинилися й громади Нікопольщини. Артилерійські обстріли та удари FPV-дронами спричинили руйнування в районному центрі, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах.

Постраждала 13-річна дівчинка. Пошкоджено школу мистецтв, два багатоповерхові будинки та транспорт.

У Дніпрі ворог поцілив безпілотником по адміністративній будівлі. Полум’я перекинулося на територію навколо, зачепивши три житлові багатоповерхівки та автомобілі.

Попри потужні удари, сили протиповітряної оборони активно працювали. За даними Повітряного командування Схід, над областю було збито вісім ворожих дронів.

Фото: Владислав Гайваненко

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.