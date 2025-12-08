Водій та артисти Івано-Франківського національного ансамблю пісні й танцю Гуцулія постраждали під час нападу на автозаправці в місті Шептицький Львівської області.

Про це 8 грудня повідомила поліція Львівської області.

Напад на ансамбль Гуцулія: що відомо

За даними поліції, напад на ансамбль Гуцулія стався близько 03:30 7 грудня на АЗС по вулиці Львівській у Шептицькому.

Компанія осіб вступила в конфлікт із водієм та пасажирами мікроавтобуса – артистами ансамблю Гуцулія, які поверталися з гастрольного туру до Івано-Франківська.

Під час бійки троє учасників ансамблю та водій дістали тілесні ушкодження. Усім потерпілим від 25 до 44 років, вони є жителями Івано-Франківська.

Одному з артистів медики діагностували перелом, інші мають забої та садна.

Правоохоронці вже встановили всіх учасників конфлікту та проводять із ними слідчі дії.

За фактом інциденту Шептицька окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до чотирьох років.

Наразі триває досудове розслідування.

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук засудила напад на артистів Івано-Франківського національного ансамблю пісні й танцю Гуцулія.

Вона наголосила, що насильство щодо артистів, які гідно представляють Україну за кордоном, є абсолютно неприпустимим.

Очільниця ОВА закликала правоохоронців Львівщини оперативно та неупереджено розслідувати інцидент, а винних притягнути до відповідальності згідно із законом.

За її словами, подібні випадки не повинні повторюватися, адже культура та її представники заслуговують на повагу і захист.

