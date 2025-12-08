Вибухи на Сумах пролунали пізно ввечері 8 грудня. Сумська громада перебуває під масованою атакою ворожих дронів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це заявив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Вибухи у Сумах 8 грудня: що відомо

– Лише за пів години росіяни спрямували по місту понад десяток ударних дронів. Інформація щодо постраждалих уточнюється, – зазначив він.

За словами глави ОВА, у Сумах відсутнє електропостачання.

Унаслідок вибухів у Сумах сьогодні частина критичної інфраструктури працює на резервних джерелах живлення.

– Міськводоканал переходить на резервне живлення. Заклади охорони здоров’я працюють на генераторах, – зазначив керівник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Григоров додав, що фахівці почнуть огляд пошкодження та проведення ремотних робіт як тільки дозволить безпекова ситуація.

– Триває повітряна тривога, загроза нових атак зберігається. Будь ласка, перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях, – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, вибухи у Запоріжжі пролунали під час повітряної тривоги вдень 8 грудня. Ворог атакував місто КАБами.

Один з ударів прийшовся по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Там постраждало семеро людей.

Росіяни також атакували й інший населений пункт Запорізької області. Наразі відомо, що під час цієї атаки постраждали двоє громадян.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 384-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

