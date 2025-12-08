Вибухи у Запоріжжі пролунали під час повітряної тривоги вдень 8 грудня.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військові адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 8 грудня: що відомо

Перед тим як пролунали вибухи у Запоріжжі, Повітряні сили ЗСУ сповіщали про рух КАБів у напрямку міста.

— Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях, — закликав Федоров.

Пізніше очільник ОВА розповів, що один з ударів прийшовся по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Там постраждало семеро людей.

Крім того, ворог атакував й інший населений пункт Запорізької області. Наразі відомо, що під час цієї атаки постраждали двоє громадян.

Остаточні наслідки вибухів у Запоріжжі та області з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 384-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

