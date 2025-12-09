Вибух на Укрпошті в Києві: затримано другого фігуранта, який збував боєприпаси
Правоохоронці затримали другого фігуранта, причетного до вибуху в приміщенні Укрпошти у Солом’янському районі Києва ввечері 30 жовтня.
Вибух на Укрпошті: затримання другого фігуранта
Як повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, вибух стався 30 жовтня, коли у сортувальному центрі Укрпошти під час огляду посилки стався вибух, внаслідок якого постраждали п’ятеро громадян.
Серед поранених – працівники відділення пошти та фахівці митної служби.
Тоді правоохоронцям вдалося затримати 40-річного жителя Тернополя, який придбав боєприпаси через оголошення в інтернеті, зробив на них гравіювання та відправив поштою, де згодом вибухонебезпечна посилка здетонувала.
Проте поліцейські вже встановили особу продавця – це був 52-річний киянин, який нелегально збував вибухові предмети.
Як розповіли у поліції, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено та вилучено боєприпаси, зокрема, постріл гранатомета, частини від боєприпасів та набої.
Зазначається, що наразі слідчі встановлюють джерела походження вилученого, а чоловіку загрожує до семи років тюремного увʼязнення.
