Правоохоронці затримали другого фігуранта, причетного до вибуху в приміщенні Укрпошти у Солом’янському районі Києва ввечері 30 жовтня.

Вибух на Укрпошті: затримання другого фігуранта

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, вибух стався 30 жовтня, коли у сортувальному центрі Укрпошти під час огляду посилки стався вибух, внаслідок якого постраждали п’ятеро громадян.

Серед поранених – працівники відділення пошти та фахівці митної служби.

Тоді правоохоронцям вдалося затримати 40-річного жителя Тернополя, який придбав боєприпаси через оголошення в інтернеті, зробив на них гравіювання та відправив поштою, де згодом вибухонебезпечна посилка здетонувала.

Проте поліцейські вже встановили особу продавця – це був 52-річний киянин, який нелегально збував вибухові предмети.

Як розповіли у поліції, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено та вилучено боєприпаси, зокрема, постріл гранатомета, частини від боєприпасів та набої.

Зазначається, що наразі слідчі встановлюють джерела походження вилученого, а чоловіку загрожує до семи років тюремного увʼязнення.

