У Дарницькому районі столиці пролунав вибух, наразі поліція встановлює обставини інциденту.

Вибух у Дарницькому районі Києва: що відомо

– За попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована, – повідомляє Нацполіція Києва.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи. Всі обставини події зʼясовуються.

За інформацією ЗМІ, інцидент стався на вулиці Ревуцького. Місцеві мешканці повідомляли про декілька вибухів. Медіа писали, що, попередньо, підірвались двоє людей.

– Як повідомили джерела, надзвичайна подія сталася на вулиці Ревуцького, пролунали декілька вибухів. Зараз на місці події працюють усі служби, – пише РБК-Україна.

До речі, 28 жовтня у Хмельницькому пролунав вибух, у результаті якого обвалилися три поверхи житлового будинку.

Повідомлялось, що постраждали 5 людей, зокрема 1 дитина. Також були частково зруйновані 9 квартир, ще 15 квартир пошкоджені.

