У ніч проти 12 грудня (з 18:00 11 грудня) Росія здійснила чергову комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники різних типів.

Метою противника знову стали об’єкти критичної інфраструктури на Півночі, Півдні та Сході країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 12 грудня: що відомо

За даними радіотехнічних військ, у повітряному просторі України було зафіксовано та супроводжено 80 засобів повітряного нападу, зокрема ударні дрони Shahed, Гербера та інші БпЛА літакового типу.

Запуски здійснювалися з напрямків:

Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово — РФ;

Гвардійське та мис Чауда — тимчасово окупований Крим.

За попередньою інформацією, близько 50 апаратів становили Shahed.

Основний удар припав на південні та східні регіони України, також під загрозою опинилися прифронтові території.

Сили оборони відбивали атаку за участі авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, систем радіоелектронної боротьби, мобільних вогневих груп і безпілотних комплексів.

Станом на 09:00 Повітряні сили повідомили, що збито або приглушено 64 ворожих дрони типів Shahed, Гербера та інших моделей.

Удари відбивалися одразу в кількох операційних зонах — на Півночі, Півдні та Сході України.

При цьому підтверджено влучання 12 ударних БпЛА на восьми різних локаціях та падіння уламків збитих дронів ще на трьох місцях.

Пожежно-рятувальні та комунальні служби працюють на місцях уражень, триває оцінка збитків інфраструктурі.

У низці регіонів зафіксовано перебої з електропостачанням і локальні пошкодження об’єктів життєзабезпечення.

Зокрема у ніч проти 12 грудня ворог атакував Одесу. Унаслідок атаки частина міста опинилася без світла та води.

У Повітряних силах попереджають, що атака триває, у небі залишаються кілька ворожих безпілотників.

Громадян закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 388-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

