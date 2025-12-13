Уночі проти 13 грудня (з 18:00 12 грудня) Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів повітряного, морського й наземного базування.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 13 грудня: що відомо

За даними оборонців неба, радіотехнічними військами було виявлено та супроводжено 495 засобів повітряного нападу, зокрема 465 безпілотників і 30 ракет різних типів.

Пуски здійснювалися з напрямків:

Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (Росія);

Чауда, Гвардійське (тимчасово окупований Крим);

акваторії Чорного та Каспійського морів;

Тульська та Тамбовська області РФ.

Серед зафіксованих цілей:

465 ударних БпЛА типів Shahed

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал

п’ять балістичних ракет Іскандер-М

п’ять крилатих ракет Іскандер-К

16 крилатих ракет Калібр

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 430 повітряних цілей, зокрема:

417 ударних БпЛА типів Shahed, Гербера та інших;

чотири крилаті ракети Іскандер-К;

дев’ять крилатих ракет Калібр.

Водночас зафіксовано влучання 8 ракет та 33 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще у трьох місцях.

Крім того, шість ракет не досягли цілей, місця їх падіння уточнюються.

Основним напрямком удару цієї ночі стала Одещина. Там ворог гатив ворог по енергетичній та цивільній критичній інфраструктурі.

Станом на ранок через знеструмлення у більшій частині Одеси відсутнє тепло та водопостачання.

Відомо про двох постраждалих.

Аварійні та комунальні служби працюють на місцях уражень, триває оцінка наслідків для критичної інфраструктури.

Повітряні сили наголошують, що загроза з повітря зберігається, та закликають громадян не ігнорувати сигнали тривоги й перебувати в укриттях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 389-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

