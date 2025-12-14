Сьогодні, 14 грудня, близько 08:00 російські окупанти дроном вдарили по території лікарні у Херсоні.

Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.

Атака на лікарню у Херсоні 14 грудня

Внаслідок атаки поранення дістали 58-річна медсестра та чоловік 62 років. У них – мінно-вибухові травми та різані рани обличчя. Постраждалих госпіталізували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 390-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

