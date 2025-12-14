Орієнтовно опівдні 14 грудня у всьому Миколаєві не стане світла.

Про це попередив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Відключення світла в Миколаєві 14 грудня: що відомо

Відключення світла в Миколаєві 14 грудня відбудеться орієнтовно об 11:52.

У цей час у всьому місті не стане світла.

За словами Віталія Кіма, відключення електроенергії триватиме 30-60 хв.

Такі заходи необхідні для ліквідації наслідків вчорашніх російських обстрілів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 390-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

