Уночі проти 15 грудня російські війська здійснили масований обстріл залізничної вузлової станції П’ятихатки на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

П’ятихатки: пошкодження після обстрілу 15 грудня

— Чергова ніч — черговий масований ворожий удар по залізничній станції. Цього разу — П’ятихатки на Придніпровській магістралі. Пасажири та залізничники залишилися цілими, поїзди тримали на відстані від зони атаки. Рух уже відновлено, більшість ділянок заживлені, — написав Олександр Перцовський.

Голова правління УЗ також зазначив, що ворог, очевидно, обурений тим, що не здатен зупинити українську залізницю, тому продовжує атакувати вокзали, станції, електрички та підстанції.

Вокзал у П'ятихатках
Фото: Олександр Перцовський
Вокзал у П'ятихатках
Фото: Олександр Перцовський
Вокзал у П'ятихатках
Фото: Олександр Перцовський
Вокзал у П'ятихатках
Вокзал у П'ятихатках
Вокзал у П'ятихатках

Нагадаємо, що 15 грудня російські війська здійснили масовані удари по Дніпропетровській області, зокрема по вокзалу у П’ятихатках.

Рух поїздів вже частково відновлено, більшість ділянок заживлені, але окремі потяги курсують із затримками.

Крім того, під обстріл потрапили об’єкти цивільної інфраструктури та транспортні підприємства.

Унаслідок атак постраждали дві людини – рятувальник та працівник місцевого підприємства.

Фото: Олександр Перцовський

