Уночі проти 15 грудня російські війська здійснили масований обстріл залізничної вузлової станції П’ятихатки на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

П’ятихатки: пошкодження після обстрілу 15 грудня

— Чергова ніч — черговий масований ворожий удар по залізничній станції. Цього разу — П’ятихатки на Придніпровській магістралі. Пасажири та залізничники залишилися цілими, поїзди тримали на відстані від зони атаки. Рух уже відновлено, більшість ділянок заживлені, — написав Олександр Перцовський.

Голова правління УЗ також зазначив, що ворог, очевидно, обурений тим, що не здатен зупинити українську залізницю, тому продовжує атакувати вокзали, станції, електрички та підстанції.

Нагадаємо, що 15 грудня російські війська здійснили масовані удари по Дніпропетровській області, зокрема по вокзалу у П’ятихатках.

Рух поїздів вже частково відновлено, більшість ділянок заживлені, але окремі потяги курсують із затримками.

Крім того, під обстріл потрапили об’єкти цивільної інфраструктури та транспортні підприємства.

Унаслідок атак постраждали дві людини – рятувальник та працівник місцевого підприємства.

Фото: Олександр Перцовський

