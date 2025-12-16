У Києві у Святошинському районі місцеві жителі почули звуки стрілянини. У Поліції Києва заявили, що на Новобіличах затримали порушника.

Стрілянина на Новобіличах у Києві

Як заявили у Поліції Києва, на території житлового масиву Новобіличі у Києві правоохоронці розшукали порушника.

За даними поліцейських, чоловік під час затримання чинив опір та застосував до правоохоронців газ дратівливої дії.

Зараз дивляться

Зазначається, що співробітник поліції здійснив попереджувальний постріл в повітря, щоб припинити нібито протиправні дії.

Як уточнили у поліції, порушника затримано, тому тепер розглядається питання про подальшу правову кваліфікацію.

9 грудня сталася смертельна стрілянина в Одесі на Фонтанській дорозі, внаслідок чого чоловік загинув від вогнепальних поранень.

10 грудня повідомлялося, що внаслідок стрілянини у Сумах, яку влаштував чоловік, вистріливши з вікна мисливською рушницею, четверо підлітків дістали тілесні ушкодження.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.