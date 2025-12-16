У Києві на Новобіличах відбулася стрілянина: що заявили у поліції
- У Святошинському районі Києва місцеві жителі почули звуки стрілянини під час затримання порушника.
- Як заявили у поліції , чоловік чинив опір і застосував проти правоохоронців газ дратівливої дії.
У Києві у Святошинському районі місцеві жителі почули звуки стрілянини. У Поліції Києва заявили, що на Новобіличах затримали порушника.
Стрілянина на Новобіличах у Києві
Як заявили у Поліції Києва, на території житлового масиву Новобіличі у Києві правоохоронці розшукали порушника.
За даними поліцейських, чоловік під час затримання чинив опір та застосував до правоохоронців газ дратівливої дії.
Зазначається, що співробітник поліції здійснив попереджувальний постріл в повітря, щоб припинити нібито протиправні дії.
Як уточнили у поліції, порушника затримано, тому тепер розглядається питання про подальшу правову кваліфікацію.
