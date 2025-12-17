У Дружківці росіяни дроном вдарили у машину ДСНС: поранено 4 рятувальників
У Дружківці Донецької області російські війська FPV-дроном атакували машину рятувальників ДСНС, які їхали на виклик.
Про це повідомляють у ДСНС.
Атака на рятувальників у Дружківці
Внаслідок влучання ворожого дрона в автоцистерну поранення дістали четверо співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Поранених евакуювали до лікарні.
Через атаку також пошкоджено пожежний автомобіль.
— Росіяни цілеспрямовано б’ють по надзвичайниках, які щодня рятують життя мирного населення та ліквідовують наслідки обстрілів. Такі дії є черговим свідченням того, що агресор не зупиняється ні перед чим і свідомо порушує норми міжнародного гуманітарного права, — наголосили в ДСНС.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 393-тю добу.
