У Дружківці Донецької області російські війська FPV-дроном атакували машину рятувальників ДСНС, які їхали на виклик.

Про це повідомляють у ДСНС.

Атака на рятувальників у Дружківці

Внаслідок влучання ворожого дрона в автоцистерну поранення дістали четверо співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Поранених евакуювали до лікарні.

Через атаку також пошкоджено пожежний автомобіль.

— Росіяни цілеспрямовано б’ють по надзвичайниках, які щодня рятують життя мирного населення та ліквідовують наслідки обстрілів. Такі дії є черговим свідченням того, що агресор не зупиняється ні перед чим і свідомо порушує норми міжнародного гуманітарного права, — наголосили в ДСНС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 393-тю добу.

Джерело : ДСНС

