У ніч проти 18 грудня ворог атакував Вознесенськ Миколаївської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім та міський голова Євгеній Величко.

Атака на Вознесенськ 18 грудня: що відомо

Унаслідок нічної атаки на Вознесенськ стався приліт по енергетичній інфраструктурі міста.

За словами мера, через пошкодження в енергосистемі вимушено відключено водопостачання у третьому мікрорайоні у зв’язку із зупинкою очисних споруд.

Як пізніше зазначив Віталій Кім, станом на ранок більшість споживачів заживлені, енергетики продовжують роботи з відновлення.

Унаслідок ворожої атаки на Вознесенськ 18 грудня люди не постраждали.

Атаки на інші райони Миколаївської області

Окрім Вознесенського району, впродовж минулої доби під ударом окупантів опинився й Миколаїв та та район.

Унаслідок атаки ударним дроном пошкоджено вікна двох багатоквартирних будинків, автобус, легкову машину та газову мережу.

Загалом Миколаївський район ворог атакував п’ять разів FPV-дронами – під удар потрапили Галицинівська та Куцурубська громади.

Остання зазнала ще й артилерійського удару. Там у селі Лимани пошкоджено приватний будинок.

У всіх випадках люди не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 394-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

