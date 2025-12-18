Атака на Вознесенськ: пошкоджено енергетику, без води один із мікрорайонів міста
У ніч проти 18 грудня ворог атакував Вознесенськ Миколаївської області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім та міський голова Євгеній Величко.
Атака на Вознесенськ 18 грудня: що відомо
Унаслідок нічної атаки на Вознесенськ стався приліт по енергетичній інфраструктурі міста.
За словами мера, через пошкодження в енергосистемі вимушено відключено водопостачання у третьому мікрорайоні у зв’язку із зупинкою очисних споруд.
Як пізніше зазначив Віталій Кім, станом на ранок більшість споживачів заживлені, енергетики продовжують роботи з відновлення.
Унаслідок ворожої атаки на Вознесенськ 18 грудня люди не постраждали.
Атаки на інші райони Миколаївської області
Окрім Вознесенського району, впродовж минулої доби під ударом окупантів опинився й Миколаїв та та район.
Унаслідок атаки ударним дроном пошкоджено вікна двох багатоквартирних будинків, автобус, легкову машину та газову мережу.
Загалом Миколаївський район ворог атакував п’ять разів FPV-дронами – під удар потрапили Галицинівська та Куцурубська громади.
Остання зазнала ще й артилерійського удару. Там у селі Лимани пошкоджено приватний будинок.
У всіх випадках люди не постраждали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 394-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.