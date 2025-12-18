Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 82 безпілотники.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, за даними Повітряних сил ЗСУ, почалася о 18:00 17 грудня і триває досі.

Російські окупанти запустили 82 ударних безпілотники типу Shahed, Гербера і дронів інших типів із районів російських Міллерово, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська.

Зараз дивляться

Близько 50 із них становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:30 18 грудня збили/приглушили 63 БпЛА.

Приземлили їх на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на восьми локаціях.

Атака триває, оскільки в повітряному просторі залишається кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 394-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряне командування Південь

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.