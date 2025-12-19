У четвер 19 грудня російські війська атакували Запоріжжя КАБами.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 19 грудня: що відомо

Перед тим як пролунали вибухи у Запоріжжі Федоров попереджав мешканців регіону про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та обласному центру.

Зараз дивляться

Згодом ворог завдав по Запоріжжю два удари.

Унаслідок атаки на Запоріжжя 19 грудня пошкоджено житловий будинок, на місці виникла пожежа.

Також зазнали руйнувань приватні будинки та гаражі. Там вибиті вікна й двері, понівечені фасади та покрівлі. Зафіксовано кілька займань.

За оновленими даними, через ворожий удар поранення дістали жінки віком 36, 72 та 78 років, а також 68-річний чоловік.

Крім того, в однієї жінки зафіксували гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

На місцях ударів працюють усі екстрені служби. Інформація, щодо наслідків атаки на Запоріжжя уточнюється.

Фото: Запорізька ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.