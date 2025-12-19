Росія завдала ударів по Одещину, в результаті чого загинуло 7 людей.

Атака на Одесу 19 грудня: що відомо

Пізно ввечері РФ атакувала балістикою портову інфраструктуру міста Одеса, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Попередньо загинуло 7 людей. Близько 15 осіб – отримали поранення, їм надається усі необхідна допомога. Кулеба висловив щирі співчуття родинам загиблих.

Зі свого боку начальник Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив про загорання вантажних автомобілів на парковці.

– Світ же має відповідно реагувати та посилювати санкційний тиск на країну-агресора, – наголосив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, що вночі проти 19 грудня ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок цього було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Через цей удар місто частково залишилось без води, світла та тепла, також повідомлялось, що постраждала жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 395-ту добу.

