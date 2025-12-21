Вночі 21 грудня Росія атакувала об’єкт цивільної інфраструктури у Рівненській області.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Атака на Рівненщину 21 грудня: що відомо

Під час ворожої атаки на об’єкт цивільної інфраструктури один із працівників дістав легку травму. Медичну допомогу він отримав на місці.

На щастя, на об’єкті загорання немає.

На місці події працюють представники Сил оборони, а також екстрені служби.

Нагадаємо, що останніми днями росіяни активно атакують Одещину, зокрема портову інфраструктуру.

Зранку 20 грудня окупанти вдарили по інфраструктурі порту Південний. На жаль, є влучання в резервуари.

19 грудня ввечері РФ атакувала балістикою портову інфраструктуру Одеського району. На жаль, загинуло вісім людей, ще 27 дістали поранення. Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі удару.

Вночі 19 грудня ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Вибухами пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та домівки одеситів.

Частина одного з густонаселених районів Одеси залишилась без електро-, водо- та теплопостачання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 396-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

