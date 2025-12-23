Ввечері 23 грудня російський ударний безпілотник атакував Чернігів — пошкоджено важливий енергетичний об’єкт.

Про це повідомила пресслужба міської ради Чернігова.

Оновлено о 20:44

Зараз дивляться

Атака дрона на Чернігів 23 грудня: що відомо

— Зафіксовано влучання ворожого безпілотника на території міста. Під атакою обʼєкт критичної інфраструктури, — йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії Чернігівобленерго повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено енергооб’єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено частину Чернігова.

Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи.

За словами начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, на місці події виникла пожежа. На щастя, люди не постраждали. О 20:26 він повідомив, що росіяни знову атакували критичний обʼєкт інфраструктури.

О 20:44 стало відомо, що російський дрон влучив у 9-й поверх багатоповерхового будинку. Унаслідок атаки виникла пожежа, у будинку вибило вікна. Інформація про постраждалих уточнюється.

На місці ворожої атаки працюють екстрені служби, людей евакуюють.

З учорашнього вечора та сьогоднішнього ранку Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами, застосувавши 673 засоби повітряного нападу. Ворог випустив 635 ударних безпілотників типів Shahed, Гербера, а також 38 ракет повітряного й наземного базування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 399-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.