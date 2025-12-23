23 грудня російські війська завдали удару по місту Шостка Сумської області, застосувавши ударні безпілотники.

Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

Атака на Шостку Сумської області

Внаслідок атаки було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури, через що значна частина міста залишилася без електропостачання та тепла.

Зараз дивляться

За його словами, удар стався у вівторок упродовж дня.

– Зруйновано обʼєкт критичної інфраструктури. Значна частина абонентів залишилися без електроенергії та опалення, – зазначив очільник міста.

Мер також додав, що комунальні підприємства та медичні заклади оперативно перевели на резервні джерела живлення, аби забезпечити безперебійну роботу критично важливих служб.

Наразі у Шостці працюють аварійно-відновлювальні бригади. Дані щодо масштабів пошкоджень, матеріальних збитків і можливих жертв уточнюються.

Удар по Україні 23 грудня

Атака на Шостку стала частиною масованого удару РФ по території України 23 грудня.

У ніч проти вівторка російська армія застосувала сотні дронів-камікадзе, які атакували більшість регіонів країни, а під ранок дісталися й західних областей.

Під ударами опинилися, зокрема, Одещина Житомирщина, Рівненщина, Тернопільська область, Буковина та Івано-Франківщина.

Крім безпілотників, окупанти запускали крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників та з акваторії моря.

Після 7:00 ранку до повітряної атаки долучилися винищувачі МіГ-31К – носії аеробалістичних ракет Кинджал.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.