Російські війська атакували Черкаську область надвечір у суботу, 24 грудня. Українським військовим вдалося збити одну ворожу ракету, проте є постраждалий.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Атака на Черкащину 24 грудня 2025

– Святвечір на Черкащині розпочався з ворожої атаки. Силами та засобами ППО знешкоджено російську ракету в Черкаському районі. Маємо одного травмованого. На щастя, не тяжкий, – розповів керівник ОВА.

За попередніми даними, у Черкаському районі вибуховою хвилею пошкоджено заклад освіти, гаражний кооператив та місцевий цвинтар.

Міський глава Черкас Анатолій Бондаренко уточнив, що внаслідок удару Росії пошкоджено міський цвинтар, понівечені пам’ятники звичайних жителів та Алею Героїв.

– Це не має нічого спільного ні з вірою, ні з людяністю. Так чинять ті, хто не має Бога в серці. Але навіть у такі моменти ми не зламаємося. Ми знаємо, за що стоїмо, і кого захищаємо. Вірю – перемога буде за нами, – зазначив мер Черкас.

Наразі триває обстеження території у Черкаському районі. На місці працюють усі необхідні служби.

