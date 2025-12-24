У ніч на 24 грудня (із 19:00 23 грудня) Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши 116 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 24 грудня: що відомо

Пуски БпЛА здійснювалися з напрямків Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Близько 90 дронів становили Шахеди.

Значну кількість ударних безпілотників противник спрямував на об’єкт критичної інфраструктури в Чернігівській області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 60 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 48 ударних дронів на 19 локаціях.

У ніч проти 24 грудня ворог атакував Запоріжжя керованими авіабомбами.

За його словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, окупанти завдали трьох ударів по місту.

Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок — у будинках вибито вікна, зруйновано балкони та лоджії.

Також зазнали пошкоджень гаражі й припарковані поруч автомобілі, на місці одного з ударів виникла пожежа.

Наразі відомо про трьох постраждалих та одного загиблого.

У Повітряних силах наголосили, що ворог продовжує атаки безпілотниками, та закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й дотримуватися правил безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 400-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

