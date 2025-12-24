Поліція Києва повідомила деталі інциденту, що стався на вулиці Каунаській під час затримання чоловіка.

Затримання чоловіка у Києві

Раніше у соцмережах поширили відео, на якому видно, як поліцейські б’ють вогнегасником по легковому автомобілю та застосовують силу до водія.

Як зазначають правоохоронці, під час несення служби патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi для перевірки.

У цей момент водій несподівано почав рух у бік поліцейського, створивши загрозу для працівника поліції.

Після цього розпочалося переслідування. Автівку правопорушника згодом виявили на одній із вулиць Дніпровського району столиці.

Водій не реагував на законні вимоги поліцейських, зачинився в салоні та відмовився виходити з транспортного засобу.

У зв’язку з цим правоохоронці були змушені примусово відчинити двері автомобіля, після чого чоловіка затримали.

За фактом події слідчі Дарницького управління поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 342 ККУ (опір працівникові правоохоронного органу).

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці затримали чоловіка який вчинив розбійний напад на аптеку.

Чоловік у масці, погрожуючи фармацевту пістолетом, вимагав віддати гроші з каси.

