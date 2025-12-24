У Москві на вулиці Єлецькій ліквідували двох співробітників російського Міністерства внутрішніх справ, які брали участь у війні проти України та причетні до катувань українських військовополонених.

Ліквідація працівників МВС РФ, які катували українців

Як повідомили Інтерфакс-Україна джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, двох працівників російського МВС ліквідували у ніч на 24 грудня.

За словами співрозмовника, близько першої години ночі місцевий житель, який хотів висловити незгоду агресивній політиці Москви, ліквідував двох представників силового відомства Росії.

Зараз дивляться

За даними джерела, чоловік наблизився до поліцейського автомобіля, який стояв недалеко від відділку, а потім кинув у вікно транспортного засобу вибуховий пакет, внаслідок чого прогримів вибух.

Як стверджує співрозмовник у ГУР Міноборони, двоє російських поліцейських загинули на місці, а ще двох госпіталізували з тяжкими травмами.

За інформацією джерел воєнної розвідки, ліквідовані російські поліцейські раніше брали участь у бойових діях проти України у складі окупаційних військ.

Співрозмовник у Головному управлінні розвідки пояснив, що є докази причетності працівників російського МВС до катувань українських військовополонених, які окупанти систематично здійснюють всупереч Женевським конвенціям, правилам і звичаям війни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.