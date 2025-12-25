Вночі РФ знову вдарила по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини.

Атака РФ на Одещину 25 грудня: що відомо

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок чергового обстрілу з боку Росії одна людина загинула, ще двоє постраждали.

– На жаль, одна загинула людина – тіло вилучили з-під завалів. Ще двоє отримали поранення, їм надається необхідна медична допомога, – повідомив він у Telegram.

Внаслідок атаки є пошкодження адміністративних, виробничих та складських приміщень. На окремих об’єктах виникли осередки займань, їх ліквідували рятувальники.

На місці працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків ударів та фіксація чергових воєнних злочинів країни-агресора.

Також Олег Кіпер оприлюднив фотографії наслідків атаки РФ на Одещину.

Нагадаємо, що у ніч на 25 грудня РФ атакувала Україну 131 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. І 106 повітряних цілей було збито або подавлено нашими захисниками неба.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 400-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Кіпер

