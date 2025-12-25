Марта Бондаренко, редакторка стрічки
1 хв.
Росіяни атакували ринок у Херсоні: зруйновано торговельні точки, є загиблий
Сьогодні, 25 грудня, російські військові масовано обстріляли Херсон — вдарили по середмістю.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріл Херсона 25 грудня: що відомо
Зараз дивляться
Посеред дня російські окупанти вдарили по ринку у Херсоні, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних прильотів зруйновано торговельні точки, розповів Олександр Прокудін.
Внаслідок ворожого удару загинув 47-річний працівник ринку, який у той момент був на робочому місці.
Фото: ДСНС
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.