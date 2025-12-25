Сьогодні, 25 грудня, російські військові масовано обстріляли Херсон — вдарили по середмістю.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Обстріл Херсона 25 грудня: що відомо

Посеред дня російські окупанти вдарили по ринку у Херсоні, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних прильотів зруйновано торговельні точки, розповів Олександр Прокудін.

Внаслідок ворожого удару загинув 47-річний працівник ринку, який у той момент був на робочому місці.

Фото : ДСНС

