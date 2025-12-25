Під час повітряної атаки ворога пролунали вибухи у Чернігові. На жаль, є поранені та загиблий.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Вибух у Чернігові сьогодні, 25 грудня: що відомо

Так, Повітряні сили о 12:52 попереджали про російські ударні дрони у напрямку Чернігова.

Зараз дивляться

Згодом керівник МВА Дмитро Брижинський повідомив, що є влучання у житлову п’ятиповерхівку.

Станом на 13:48 відомо про щонайменше п’ятьох постраждалих, серед яких є дитина. Одна людина загинула.

Також ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 401-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.