Вибухи у Чернігові: зафіксовано влучання у 5-поверхівку, є жертва та поранені
Під час повітряної атаки ворога пролунали вибухи у Чернігові. На жаль, є поранені та загиблий.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Вибух у Чернігові сьогодні, 25 грудня: що відомо
Так, Повітряні сили о 12:52 попереджали про російські ударні дрони у напрямку Чернігова.
Згодом керівник МВА Дмитро Брижинський повідомив, що є влучання у житлову п’ятиповерхівку.
Станом на 13:48 відомо про щонайменше п’ятьох постраждалих, серед яких є дитина. Одна людина загинула.
Також ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 401-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
