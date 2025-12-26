Кілер ФСБ намагався вбити офіцера ГУР у Києві – СБУ
У Києві викрили та затримали агента ФСБ РФ, який готував убивство офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України в центральній частині столиці.
Про це повідомила Служба безпеки України (СБУ).
Замах на офіцера ГУР: що відомо
За результатами багатоетапної спецоперації співробітники СБУ затримали кілера безпосередньо під час підготовки до вбивства — у момент, коли він дістав пістолет і прицілився у військовослужбовця ГУР МО України в одному зі столичних закладів.
Слідство встановило, що замах організував 28-річний громадянин однієї з країн Центральної Азії, якого завербували російські спецслужби через Telegram-канали з пропозиціями швидкого заробітку.
Після вербування зловмисник прибув в Україну під виглядом туриста.
Спочатку він перебував у Первомайську Миколаївської області, де придбав кілька мобільних телефонів та SIM-карт для конспіративного зв’язку з кураторами ФСБ.
Згодом агент переїхав до Києва, де отримав фото потенційної жертви, маршрути її пересування та координати схрону, з якого забрав пістолет із набоями.
За виконання замовного вбивства йому пообіцяли $50 тис. та сприяння у легалізації в одній із країн Європейського Союзу.
Під час затримання у кілера вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси та мобільний телефон із доказами контактів з ФСБ РФ.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 — закінчений замах на умисне вбивство;
- ч. 1 ст. 111-2 — пособництво державі-агресору;
- ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.