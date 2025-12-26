У Києві викрили та затримали агента ФСБ РФ, який готував убивство офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України в центральній частині столиці.

Про це повідомила Служба безпеки України (СБУ).

Замах на офіцера ГУР: що відомо

За результатами багатоетапної спецоперації співробітники СБУ затримали кілера безпосередньо під час підготовки до вбивства — у момент, коли він дістав пістолет і прицілився у військовослужбовця ГУР МО України в одному зі столичних закладів.

Зараз дивляться

Слідство встановило, що замах організував 28-річний громадянин однієї з країн Центральної Азії, якого завербували російські спецслужби через Telegram-канали з пропозиціями швидкого заробітку.

Після вербування зловмисник прибув в Україну під виглядом туриста.

Спочатку він перебував у Первомайську Миколаївської області, де придбав кілька мобільних телефонів та SIM-карт для конспіративного зв’язку з кураторами ФСБ.

Згодом агент переїхав до Києва, де отримав фото потенційної жертви, маршрути її пересування та координати схрону, з якого забрав пістолет із набоями.

За виконання замовного вбивства йому пообіцяли $50 тис. та сприяння у легалізації в одній із країн Європейського Союзу.

Під час затримання у кілера вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси та мобільний телефон із доказами контактів з ФСБ РФ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.