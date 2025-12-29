У ніч на 29 грудня (із 21:00 28 грудня) російські війська атакували територію України 25-ма ударними безпілотниками.

Про це повідомили повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Армія РФ застосувала 25 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотники інших типів із напрямків Орла, Міллєрово (РФ), Гвардійського (ТОТ АР Криму) та Донецька (ТОТ).

Близько 15 із застосованих ворогом безпілотників становили Шахеди.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 29 грудня протиповітряною обороною збито та подавлено 21 ворожий БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання чотирьох ударних безпілотників на двох локаціях.

У Повітряних силах наголошують, що атака триває — у повітряному просторі України перебувають ще декілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 405-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

