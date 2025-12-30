Уночі проти 30 грудня (із 18:00 29 грудня) Росія здійснила чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 30 грудня: що відомо

Противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із території тимчасово окупованого Криму та Воронезької області РФ, а також 60 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів.

Пуски дронів здійснювалися з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське та мис Чауда (ТОТ АР Крим).

Близько 40 безпілотників становили Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 30 грудня протиповітряною обороною збито або приглушено одну балістичну ракету та 52 ворожі БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та восьми ударних безпілотників на п’яти локаціях.

Нагадаємо, що вранці 30 грудня пролунали вибухи в Запоріжжі.

Перед цим в області повідомляли про загрозу застосування керованих авіабомб (КАБів).

Унаслідок атаки пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури, виникла пожежа. Вибуховою хвилею також пошкоджено два багатоповерхові та чотири приватні будинки.

За попередньою інформацією, по медичну допомогу звернулася 43-річна жінка, яка дістала осколкове поранення.

У Повітряних силах наголосили, що ворог продовжує повітряні атаки та закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й дотримуватися правил безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 406-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

