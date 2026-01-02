Російська армія атакувала один з обʼєктів теплогенерації у Херсонській області. Внаслідок ударів можуть бути перебої з постачанням тепла у Херсоні.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Перебої з теплом у Херсоні 2 січня 2026

– З самого ранку один з обʼєктів теплогенерації перебуває під ударами російських терористів. Внаслідок прильотів можливі перебої з теплопостачанням у місті, – заявив глава Херсонської ОВА.

За словами Прокудіна, мета ворога очевидна: цілеспрямованими ударами по цивільній інфраструктурі росіяни намагаються залишити Херсон узимку без тепла. Це свідомий терор проти мирних людей, вважає він.

Прокудін розповів, що російські окупанти вчергове обстріляли Дніпровський район Херсону. Внаслідок атаки смертельні поранення дістав 51-річний чоловік.

Ввечері 1 січня 2026 року військові РФ скинули вибуховий пристрій з безпілотника у Херсоні на одну з вулиць, внаслідок чого поранено двох людей.

Як повідомила Херсонська обласна прокуратура, трохи пізніше російська армія здійснила повторний скид вибухівки з дрона за тією ж адресою – поблизу автомобіля екстреної медичної допомоги, який прибув для надання допомоги постраждалим.

Унаслідок повторної атаки Росії поранення дістав водій бригади екстреної медичної допомоги, а також пошкоджено спеціалізований медичний автомобіль.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України). Згідно із законодавством, за цією статтею передбачено позбавлення волі на термін від восьми до 12 років.