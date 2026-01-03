У ніч проти 3 січня російські війська атакували Київську область безпілотниками.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Атака на Київську область 3 січня: що відомо

Під час повітряної тривоги на Київщині працювали підрозділи протиповітряної оборони.

Як повідомили в ОВА, під час атаки на Київську область 3 січня влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

За інформацією обласної влади, жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Водночас унаслідок падіння уламків або вибухової хвилі в Обухівському районі пошкоджено:

два приватні житлові будинки,

гаражне приміщення,

два автомобілі.

У будинках вибито вікна, пошкоджено фасади та покрівлі.

На місцях працюють оперативні служби, які фіксують наслідки атаки та оцінюють завдані збитки.

Остаточні наслідки атаки на Київську область 3 січня наразі встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 410-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.