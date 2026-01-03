Нічна атака БпЛА на Київську область: ППО збила цілі, є руйнування
У ніч проти 3 січня російські війська атакували Київську область безпілотниками.
Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Атака на Київську область 3 січня: що відомо
Під час повітряної тривоги на Київщині працювали підрозділи протиповітряної оборони.
Як повідомили в ОВА, під час атаки на Київську область 3 січня влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.
За інформацією обласної влади, жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.
Водночас унаслідок падіння уламків або вибухової хвилі в Обухівському районі пошкоджено:
- два приватні житлові будинки,
- гаражне приміщення,
- два автомобілі.
У будинках вибито вікна, пошкоджено фасади та покрівлі.
На місцях працюють оперативні служби, які фіксують наслідки атаки та оцінюють завдані збитки.
Остаточні наслідки атаки на Київську область 3 січня наразі встановлюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 410-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.