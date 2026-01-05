У Харкові вибухи внаслідок ракетного обстрілу Російської Федерації у понеділок, 5 січня.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Оновлено о 14:05 інформацією від Ігоря Терехова.

Вибухи в Харкові: що відомо

Ігор Терехов зазначив, що перший з вибухів у Харкові сьогодні, 5 січня, прогримів у промзоні Слобідського району міста.

– Ще один удар по місту. Приблизно той самий район, – додав він через кілька хвилин.

Ще через сім хвилин, о 12:57, Терехов повідомив про третій вибух у Харкові, о 13:04 – про четвертий, о 13:14 – про п’ятий.

Мер міста не уточнив, чи йдеться про той самий район Харкова, що й уперше.

Місцеві жителі відзначають у групах в Telegram, що над одним із кварталів міста піднімається густий дим.

Інформації про постраждалих поки немає.

Пізніше мер Терехов додав, що ворог цілеспрямовано наніс пʼять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова.

– Маємо дуже значні пошкодження, – наголосив він.

Нагадаємо, у ніч проти 5 січня Росія атакувала Україну одразу 9 ракетами і 165 дронами.

Тим часом повномасштабна війна в Україні триває вже 1 412-ту добу.

Фото: Андрющенко Time