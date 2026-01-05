Вибухи в Харкові: росіяни атакують місто ракетами
У Харкові вибухи внаслідок ракетного обстрілу Російської Федерації у понеділок, 5 січня.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Оновлено о 14:05 інформацією від Ігоря Терехова.
Вибухи в Харкові: що відомо
Ігор Терехов зазначив, що перший з вибухів у Харкові сьогодні, 5 січня, прогримів у промзоні Слобідського району міста.
– Ще один удар по місту. Приблизно той самий район, – додав він через кілька хвилин.
Ще через сім хвилин, о 12:57, Терехов повідомив про третій вибух у Харкові, о 13:04 – про четвертий, о 13:14 – про п’ятий.
Мер міста не уточнив, чи йдеться про той самий район Харкова, що й уперше.
Місцеві жителі відзначають у групах в Telegram, що над одним із кварталів міста піднімається густий дим.
Інформації про постраждалих поки немає.
Пізніше мер Терехов додав, що ворог цілеспрямовано наніс пʼять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова.
– Маємо дуже значні пошкодження, – наголосив він.
Нагадаємо, у ніч проти 5 січня Росія атакувала Україну одразу 9 ракетами і 165 дронами.
Тим часом повномасштабна війна в Україні триває вже 1 412-ту добу.
Фото: Андрющенко Time