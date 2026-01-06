Під час нічної атаки Україну російські війська атакували безпілотниками.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, що почалася ще о 18:00 5 січня, була з російських Міллерово, Курська, Орла, а також із тимчасово окупованого Донецька.

Загалом звідти росіяни запустили 61 ударний безпілотник типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, саме Шахедів під час нічної атаки на Україну було близько 40.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 6 січня сили протиповітряної оборони збили/приглушили 53 дрони на Півночі, Сході та в Центрі.

Зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на шести локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 413-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ