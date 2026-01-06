У Харківському районі автомобіль Kia Sorento виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з пасажирським автобусом Mercedes-Benz Sprinter, внаслідок чого постраждали щонайменше 18 людей.

ДТП у Харківському районі 6 січня

Як повідомляє поліція Харківської області, водій автомобіля Kia Sorento, що рухався в напрямку міста Мерефа, не впорався з керуванням.

Внаслідок цього транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з пасажирським автобусом Mercedes-Benz Sprinter.

Після зіткнення постраждали 18 людей віком від 17 до 70 років, зокрема неповнолітній. Серед них – пасажири автобуса, пасажир Kia Sorento, а також водії транспортних засобів.

У поліції розповіли, що трьом жінкам надали необхідну медичну допомогу на місці автокатастрофи, а інших постраждалих госпіталізували до медичних установ.

Правоохоронці зазначили, що на місце ДТП виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група відділу поліції № 3 Харківського РУП №1.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Згідно з чинним законодавством, це карається штрафом від трьох до п’яти тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на термін до двох років, або арештом до шести місяців, або обмеженням волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

