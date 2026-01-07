Сили оборони України уразили нафтобазу Осколнефтеснаб у Бєлгородській області Росії та склад матеріально-технічних засобів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Уражено нафтобазу РФ та склад МТЗ

За інформацією Генштабу ЗСУ, в ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі Осколнефтеснаб у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області РФ у рамках зниження наступальних можливостей агресора.

У Генеральному штабі ЗСУ пояснили, що нафтобаза залучена у забезпечення пальним російських окупантів. Внаслідок влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об’єкті.

Водночас на тимчасово окупованої території Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20 мотострілецької дивізії Росії з метою порушення логістики окупантів.

Як зазначили у Генеральному штабі ЗСУ, наразі уточнюється ступінь завданих збитків в обох випадках.

Крім цього, за результатами попередніх уражень стало відомо, що на нафтобазі стратегічного резерву Темп у Ярославській області РФ пошкоджено два вертикальних резервуари РВС-5000.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони України продовжують кроки, щоб підірвати наступальний та воєнно-економічний потенціали російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України.