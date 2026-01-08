На Запоріжсталі блекаут після атаки РФ: комбінат вимушено зупинив роботу
- Через масовану атаку 7 січня комбінат Запоріжсталь вдруге опинився в стані блекауту, що призвело до повної зупинки всіх виробничих процесів.
- Завдяки професійним діям персоналу техногенних аварій вдалося уникнути. Наразі підприємство готується до відновлення роботи після стабілізації зовнішнього енергопостачання.
На металургійному комбінаті Запоріжсталь вже вдруге стався блекаут внаслідок масованої дронової атаки російських військ 7 січня.
Блекаут на комбінаті Запоріжсталь
Комбінат Запоріжсталь, як й інші споживачі електроенергії у регіоні, втратив зовнішнє енергоживлення, тому був вимушений призупинити всі виробничі процеси.
– Команда підприємства оперативно та злагоджено відреагувала на позаштатну ситуацію, впровадивши антикризові заходи для безпечної зупинки обладнання, – йдеться у повідомленні.
У компанії зазначають, що техногенних аварій унаслідок раптового знеструмлення вдалося уникнути завдяки чітким і зваженим діям персоналу, а також координації з енергетичними службами Запорізької області.
Колектив металокомбінату працює над стабілізацією внутрішньої енергомережі.
Зазначається, що в умовах обмеженого енергоживлення виконуються регламентні роботи на основних агрегатах, щоб підготуватися до поетапного та безпечного рестарту виробничого процесу, який стане можливим тільки після відновлення зовнішнього енергопостачання.
У компанії наголошують, що продовжать докладати зусиль для проведення аварійно-відновлювальних робіт, протидіючи спробам ворога залишити українців без світла.
7 січня у Запорізькій області запровадили аварійні відключення електрики після масованої російської атаки.
Згодом очільник Запоріжжяобленерго Андрій Стасевський розповів, що фахівці відновили електропостачання жителів підконтрольної частини Запорізької області після повного знеструмлення регіону.
Фото: Запоріжсталь