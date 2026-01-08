На металургійному комбінаті Запоріжсталь вже вдруге стався блекаут внаслідок масованої дронової атаки російських військ 7 січня.

Блекаут на комбінаті Запоріжсталь

Комбінат Запоріжсталь, як й інші споживачі електроенергії у регіоні, втратив зовнішнє енергоживлення, тому був вимушений призупинити всі виробничі процеси.

– Команда підприємства оперативно та злагоджено відреагувала на позаштатну ситуацію, впровадивши антикризові заходи для безпечної зупинки обладнання, – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що техногенних аварій унаслідок раптового знеструмлення вдалося уникнути завдяки чітким і зваженим діям персоналу, а також координації з енергетичними службами Запорізької області.

Колектив металокомбінату працює над стабілізацією внутрішньої енергомережі.

Зазначається, що в умовах обмеженого енергоживлення виконуються регламентні роботи на основних агрегатах, щоб підготуватися до поетапного та безпечного рестарту виробничого процесу, який стане можливим тільки після відновлення зовнішнього енергопостачання.

У компанії наголошують, що продовжать докладати зусиль для проведення аварійно-відновлювальних робіт, протидіючи спробам ворога залишити українців без світла.

7 січня у Запорізькій області запровадили аварійні відключення електрики після масованої російської атаки.

Згодом очільник Запоріжжяобленерго Андрій Стасевський розповів, що фахівці відновили електропостачання жителів підконтрольної частини Запорізької області після повного знеструмлення регіону.

