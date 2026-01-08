У ніч на 8 січня (із 19:00 7 січня) російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 8 січня: що відомо

Під час нічної атаки противник застосував 97 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів. Запуски здійснювалися з напрямків Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда, Гвардійське (тимчасово окупований Крим), а також Донецька (ТОТ України).

Близько 70 безпілотників становили Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 силами протиповітряної оборони збито та подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Сході та Півдні країни.

Водночас зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на одній локації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 415-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.