Вибухи у Запорізькій області пролунали під час атаки на місто ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запорізькій області 9 січня: що відомо

За інформацією очільника області, перед тим як прогриміли вибухи у Запорізькій області ворожий БпЛА рухався в напрямку Хортицького району.

Зараз дивляться

Перші звуки вибухів місцеві жителі почули близько 12:02, наступні – вже за 40 хв.

Мешканців регіону закликали залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Наразі дані про руйнування, постраждалих або загиблих не надходили.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 416-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.