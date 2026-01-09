Вибухи у Запорізькій області: ворог спрямував дрони на один з районів
Вибухи у Запорізькій області пролунали під час атаки на місто ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи у Запорізькій області 9 січня: що відомо
За інформацією очільника області, перед тим як прогриміли вибухи у Запорізькій області ворожий БпЛА рухався в напрямку Хортицького району.
Перші звуки вибухів місцеві жителі почули близько 12:02, наступні – вже за 40 хв.
Мешканців регіону закликали залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.
Наразі дані про руйнування, постраждалих або загиблих не надходили.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 416-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.