Серія вибухів в Одесі прогриміла вранці у суботу, 10 січня. Російські війська скерували на місто ударні безпілотники Shahed.

Вибухи в Одесі вранці 10 січня: які наслідки

Оновлено о 11:39. Вранці 10 січня ворог завдав удару по промисловій інфраструктурі в Одеському районі, підтвердив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок атаки на території портового підприємства пошкоджено порожній резервуар, загорівся утеплювач.

Наразі інформація про можливих загиблих та постраждалих не надходила, уточнили в Одеській ОВА.

На місці події працюють усі відповідні служби. Всі наслідки атаки уточнюються.

Перед серією вибухів Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух безпілотників з акваторії Чорного моря у бік Одеси.

Ввечері 9 січня російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Як повідомляла Одеська обласна прокуратура, внаслідок атаки загинув чоловік, ще одного постраждалого громадянина доставили до лікарні.

Крім цього, 7 січня росіяни атакували два порти Одеської області, внаслідок чого загинуло двоє чоловіків і постраждали восьмеро людей. Тоді армія РФ пошкодила об’єкти порту, адміністративні будівлі та контейнери з олією.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).