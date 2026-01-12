У ніч проти 12 січня ворог атакував Київ ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Київ 12 січня: що відомо

За словами Ткаченка, під час повітряної тривоги в столиці працювали сили протиповітряної оборони.

За попередньою інформацією, російський БпЛА влучив у нежитлову будівлю, що призвело до займання.

— У Соломʼянському районі пожежа в нежитловій будівлі внаслідок атаки БпЛА», — зазначив Тимур Ткаченко.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що за іншою адресою на Соломʼянському районі столиці

уламки впали біля житлового будинку.

Там вибуховою хвилею вибило вікна та виникла пожежа.

Наразі інформація щодо постраждалих та масштабів пошкоджень уточнюється.

На місці працюють відповідні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 419-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.