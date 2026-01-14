Сьогодні, 14 січня, пролунали вибухи у Кривому Розі під час атаки ворожих дронів.

Про це повідомив керівник ради оборони міста Олександр Вілкул.

Вибухи у Кривому Розі сьогодні, 14 січня: що відомо

– Вибухи. Кривий Ріг знову під шахедною атакою, – написав Олександр Вілкул у Telegram.

Більше деталей про наслідки вибухів у Кривому Розі поки не повідомляється.

Нагадаємо, що вночі 14 січня російські окупанти били по об’єктах цивільної інфраструктури міста. Були аварійні вимкнення світла для понад 45 тис. абонентів. Понад 700 будинків залишилися без тепла.

Рятувальники загасили пожежу на атакованому об’єкті.

Зранку ремонтні бригади відновили електропостачання для абонентів. Стабілізувалася робота котелень, водопостачання та електротранспорту.

Зараз у Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи – працюють.

Вночі у небі над областю сили ППО збили 17 ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 421-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.