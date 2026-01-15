Вдень 15 січня пролунали вибухи у Харкові – ворог завдав ударів по передмістю.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові сьогодні, 15 січня: що відомо

Наразі інформація про постраждалих не надходила. Наслідки влучання уточнюються.

Місцеві жителі у соцмережах повідомляють, що чули низку вибухів.

Загроза з повітря для Харкова зберігається.

Нагадаємо, що 2 січня російська армія вдарила ракетами по Київському районі Харкова. Внаслідок удару майже повністю зруйнована п’ятиповерхівка. Спочатку повідомлялося, про загибель молодої жінки та її трирічного сина.

Станом на 11 січня після закінчення рятувальних робіт міська влада повідомила, що внаслідок тієї атаки загинуло семеро осіб. Постраждали 38 людей, серед яких – двоє дітей, зокрема, шестимісячне немовля.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 422-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.