Під час нічної атаки Україну російські війська атакували безпілотниками різних типів.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася о 18:00 15 січня і триває досі.

З того часу російські війська застосували 76 ударних безпілотників типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас і дронами інших типів.

Запускали БпЛА окупанти з районів російських Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька.

Близько 50 із застосованих дронів становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, за попередніми даними, станом на 08:30 16 січня збили/приглушили 53 ворожі БпЛА.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на одній локації.

Атака триває, оскільки в повітряному просторі залишають кілька ворожих дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 423-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ